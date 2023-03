Tridico (Pres. INPS): "Settimana breve mia vecchia idea, non riduce produttività"

(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2023 "Per la settimana di lavoro corta di 4 giorni, nei Paesi in cui questa proposta è stata implementata, come l'Australia, ci sono studi che dimostrano che la produttività non è diminuita, ma è aumentata perché il benessere dei lavoratori aumenta e si liberano spazi per maggiore efficienza". Lo afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine della cerimonia per i 125 anni dell'istituto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev