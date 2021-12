Tridico: "In Italia per una donna è svantaggioso avere figli, chi non ne ha guadagna di più"

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2021 "E' più svantaggioso in Italia per una donna avere figli. A 15 anni dalla maternità, una donna senza figli guadagna 5700 euro in più rispetto a una donna con figli", così il presidente dell'Inps Tridico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev