Tridico (Inps): “24 mld su decontribuzione, meglio per azioni mirate e taglio cuneo fiscale”

(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2021 “24 miliardi è il totale nel 2021 delle risorse spese a vantaggio delle decontribuzioni utilizzate. Molte di queste aziende che usano i fondi avrebbero assunto comunque. Quindi, a mio parere, questi fondi bisognerebbero essere utilizzati in parte per la riduzione del cuneo fiscale, in altra parte per interventi mirati: le donne, i giovani”, ha detto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, a margine del workshop istituzionale a cura della Direzione centrale Studi e Ricerche INPS “Decontribuzione e politiche per l'assunzione delle lavoratrici”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev