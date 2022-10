Treu (Pres. Cnel): “Con Cese incontro per percorso operativo su approvvigionamento energetico”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Incontro di oggi con il Cese ed i rappresentanti della sponda sud del Mediterraneo ha riguardato il tema cruciale dell’autonomia energetica e della produzione e le energie rinnovabili, cruciali per l’Europa. Abbiamo avviato colloqui operativi per lo scambio di tecnologie ed energia come fonte. Questo serve ad avvicinarci dal punto di vista sociale e strategico, è stato un incontro utile e che deve essere l’inizio di un percorso operativo per massimizzare le opportunità di approviggionamento energetico comune e superare questa emergenza terribile”. Lo ha dichiarato il Presidente del CNEL Tiziano Treu a margine della Conferenza internazionale CESE – CNEL che si è tenuta nella sede di viale Lubin a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev