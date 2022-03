Treu (Cnel): "In Italia ancora disparità di genere nel lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2022 "L'Italia è abbastanza progredita, e le classifiche mondiale sono discutibili, ma c'è ancora molto da fare sulla parità di genere sul lavoro. Il Pnrr è un'occasione anche per questo". Così il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) Tiziano Treu al convegno "Le Donne per il Lavoro, il Lavoro per le Donne" promosso dal CNEL. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev