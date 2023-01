Treu (Cnel): “Disuguaglianze nel lavoro ostacoli alla crescita futura ed il benessere”

(Agenzia Vista) Roma 17 gennaio 2023 “Le disuguaglianze non sono un tema per fare propaganda, ma affligge tutti ed anche gli economisti dicono che affligge anche la crescita. Non sono solo fallout, ma anche ostacoli alla crescita futura ed il benessere”. Lo ha dichiarato il Presidente del Cnel Tiziano Treu nel corso dell’audizione davanti la Commissione Lavoro della Camera sulle disuguaglianze nel lavoro prodotte dalla pandemia da COVID19 nel mondo del lavoro. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev