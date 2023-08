Trasporto aereo, Urso: "Ho visto Ceo Ryanair, decreto si può migliorare"

(Agenzia Vista) Roma, 09 agosto 2023 "Stamattina ho incontrato il Ceo di Ryanair che mi ha esposto i piani sviluppo che ha nel nostro paese e le problematiche a cui può andare incontro la compagnia. Sono disponibile anche a incontrare le altre compagnie aeree per capire se in sede di conversione il decreto asset può essere migliorato". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sulle misure contro il caro voli contenute nel dl asset. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev