Trasporti Roma, Franco (Pres. Mun. VI): "Fondi Pnrr per accorciare distanza periferie-centro"

(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2021 "Il Municipio VI è un territorio molto ampio e quasi tutto fuori dal raccordo. Grazie alla metro oggi ci avviciniamo un po' di più a Roma. Ma è poco, un grande obiettivo sarebbe collegare la linea C alla linea A passando per il Policlinico di Tor Vergata. Con i fondi del Pnrr spero sia arrivi a diminuire le distanze" così il presidente del Municipio VI di Roma Nicola Franco in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev