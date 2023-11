Transizione ecologica, Tajani: "Forza Italia sarà un partito ambientalista ma pragmatico"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "La transizione ecologica e la lotta al cambiamento climatico è una questione mondiale. E' cominciata la Cop 28 e noi sosteniamo tutto ciò che serve a combattere il cambiamento climatico, ma con una visione pragmatica non ideologica. La visione ideologica non serve a combattere il cambiamento climatico. Le scelte estremiste di Timmermans e di Greta Thunberg non servono assolutamente a combattere il cambiamento climatico, sono scelte politiche e demagogiche. Noi siamo per delle scelte pragmatiche e quello che di cui siamo parlando oggi va in questa direzione. Quando noi diciamo sì al nucleare, diciamo sì ad una fonte energetica che secondo la Commissione Europea non è inquinante. Forza Italia sarà sempre più un partito ambientalista, che perseguirà la terza via: non il negazionismo né il fondamentalismo ideologico. Siamo per una scelta pragmatica, di lotta al cambiamento climatico. E' la scelta migliore che si possa attuare per dare risposte concrete e per far vivere meglio i nostri concittadini" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine delle conferenza stampa di Forza Italia sul tema dell'energia e sulla fine del mercato tutelato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev