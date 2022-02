Transizione ecologica, Orlando: "Tavolo al Mise per assicurare che sia sostenibile"

(Agenzia Vista) Arezzo, 07 febbraio 2022 "Avere degli strumenti per gestire il passaggio della transizione ecologica è la sfida del futuro, per questo abbiamo predisposto un tavolo al Mise per assicurare che questo passaggio sia sostenibile". Così il Ministro Andrea Orlando a Terranuova Bracciolini (AR), a margine della visita ai lavoratori dell’Azienda Fimer. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev