"Tranquilli, è solo un flashmob". La performance antisfiga di Consulcesi per i test di Medicina

(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2022 "Tranquilli è solo un flash mob, la fortuna non determina il tuo futuro, le tue azioni sì. Entri a medicina perché è giusto!". Questo lo slogan del flashmob organizzato da Consulcesi in occasione dell'inizio dei test d'ingresso per la Facoltà di Medicina, per sensibilizzare e portare l'attenzione sulla necessità di rivedere il processo di selezione dei nostri futuri medici. La performance "antisfiga", svoltasi all'Università La Sapienza, ha per protagonista un ragazzo incredibilmente sfortunato nel suo tragitto verso l'Aula universitaria, tanto da finire in una bara con i due impiegati delle pompe funebri pronti a chiuderne il coperchio. "È inaccettabile che sia la fortuna a determinare il destino di questi giovani studenti e, di conseguenza, il destino del nostro prezioso Servizio sanitario nazionale. Noi saremo al loro fianco e vigileremo sul corretto svolgimento delle prove e faremo in modo che sia premiato il merito”. Commenta così Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev