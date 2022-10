Trancassini: "Zingaretti avrebbe già dovuto dimettersi"

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 "Zingaretti avrebbe già dovuto dimettersi per la pressione dei media sullo scandalo delle mascherine, di rimborsopoli, per non parlare degli episodi di Gomorra che abbiamo visto rappresentati. A questa incompatibilità politica aggiunge oggi una incompatibilità giuridica. Credo che il Presidente Zingaretti dovrebbe dimettersi immediatamente, per mancanza di credibilità politica, continuare a giocare con le istituzioni credo non sia decente". Lo ha dichiarato Trancassini all'entrata della riunione di Fdi con Parlamentari e consiglieri regionali del Lazio in via della Scrofa, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev