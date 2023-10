Tragedia Mestre, Zaia: "Grazie a medici e soccorritori. Oggi i pazienti divisi su cinque ospedali"

(Agenzia Vista) Venezia, 04 ottobre 2023 "Da un lato abbiamo il tema del riconoscimento delle vittime, dall'altro quello di occuparci dei pazienti. Ringrazio i medici, non solo quelli intervenuti stanotte in strada, ma anche quelli negli ospedali che sono rientrati. A Treviso abbiamo svuotato il pronto soccorso e abbiamo dirottato pazienti. Oggi sono in cinque ospedali. A Padova abbiamo una bimba di tre anni grande ustionata, per cui siamo preoccupati". Lo ha detto il presidente Luca Zaia, fuori dall'ospedale di Mestre. Fonte video: Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev