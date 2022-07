Tragedia Marmolada, Fugatti: “Anche domani e prossimi giorni lavori di ricerca con uomini e droni”

(Agenzia Vista) Roma 9 luglio 2022 “Nella giornata di oggi i lavori di ricerca sono proseguiti costantemente e continuamente ed anche con efficacia. Le modalità sono state con uomini in presenza fisica sul luogo della tragedia fino ad un orario in cui è stato possibile operare in sicurezza, poi sono continuate con i droni. Questo continuerà nella giornata di domani e nei prossimi giorni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia Autonoma del Trentino-Alto Adige Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa nella quale sono stati spiegati gli sviluppi nelle ricerche a seguito della tragedia della Marmolada. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev