Tragedia Cutro, Molinari: "Senza tempesta sarebbe stato solo altro sbarco"

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 Il gruppo della Lega rinnova la piena a stima al ministro Piantesodi per gli attacchi ricevuti e a stima per il suo operato. Lei ha spiegato nei dettaglio quello che era già noto nei resoconti ufficiali e cioè quella tragedia è avvenuta perchè non c'è stata una richiesta di soccorso, basterebbe questo per capire che quello che è accaduto la scorsa settimana, se non ci fosse stata la tempesta in mare, sarebbe stato l'ennesimo sbarco fantasma come ce ne sono a centinaia nelle nostre coste". Lo afferma il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, nel corso dell'informativa di Piantedosi alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev