Tragedia Cutro, Meloni: "Molto grave pensare che ci siamo girati dall'altra parte, non lo accetto"

EMBED





(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "Qualcuno qui ritiene che le autorità italiane non abbiano fatto qualcosa che potevano fare? In questo momento ci sono 20 imbarcazioni che qualcuno sta soccorrendo in acque italiane, voi parlate, giustamente, di un caso in cui non siamo riusciti, ma nessuno si occupa degli altri. Se qualcuno pensa che ci siano istituzioni che si voltano dall'altra parte questo è molto grave, e non per me o per il governo ma per la nazione che rappresento e non accetto queste ricostruzioni". Così il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev