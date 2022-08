Toti: "Terzo Polo? La loro grande qualità è cambiare idea molto in fretta"

(Agenzia Vista) Bologna, 22 agosto 2022 "Non esiste un terzo polo, questa legge elettorale, molto brutta è maggioritaria. Se qualcuno vuole avere voce in capitole deve avere capacità di dialogare. Quanto a moderazione, nel terzo polo, anche per toni, non ho trovato grande riscontro. Una qualità assoluta del terzo polo è quella di cambiare idea molto in fretta", le parole del presidente della Liguria Toti a margine del suo intervento al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev