Toti sulla movida dei giovani: "Divertirsi fa parte della vita delle persone"

(Agenzia Vista) Genova, 10 agosto 2022 "Penso anche alla possibilità di potersi divertire: ogni anno in Liguria, soprattutto a Genova, c'è un dibattito sulla movida, sui limiti del divertimento. Ecco io credo che divertirsi faccia parte della vita delle persone, soprattutto dei più giovani. Sono loro che per questo e per tanti altri temi devono chiedere conto alla politica e lo si fa andando a votare. Io spero che scelgano chi in questi anni ha cercato di modernizzare il Paese, partendo dalla regione che governo dove ho provato a dare un futuro ai giovani e anche a riportarli verso un impegno politico. Ma in ogni caso ai ragazzi dico: andate a votare perché si parla della vostra vita e del vostro futuro". Lo ha detto il presidente di Italia al Centro Giovanni Toti nel PunToti, la sua rubrica sui social. Fb Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev