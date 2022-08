Toti scherza: “Alleanza con Lupi squilibrata è troppo magro. Nonostante mia dieta sarà inarrivabile”

(Agenzia Vista) Roma 5 agosto 2022 “Mi raccomando ai fotografi, questa alleanza nasce squilibrata perché Lupi è troppo magro per i miei gusti. Nonostante i miei giorni di dieta sarà inarrivabile in questa campagna elettorale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti durante la conferenza stampa per la presentazione del simbolo con il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi avvenuta all’Hotel Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev