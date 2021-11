Toti: "No a chiusure. Non paghi chi ha fatto il suo dovere vaccinandosi"

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2021 "C'è bisogno che il Paese vada avanti non vorrei sentir parlare di chiusure come qualcuno tra le righe vuole far passare. Se devono essere prese delle misure le misure devono essere prese per i non vaccinati e non di certo con chi ha fatto il suo dovere" così il governatore della Liguria Giovanni Toti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev