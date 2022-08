Toti: "No a strumentalizzazioni del Covid in campagna elettorale"

(Agenzia Vista) Genova, 21 agosto 2022 "Per favore non strumentalizziamo il Covid in questa campagna elettorale. Sento già una bruttissima aria. Ho stimato e collaborato con Speranza, ma la sinistra teme di perdere e non rinuncia a nessun argomento. Ho sentito che il centrodestra non ha una linea sul Covid e che non candideremo il sottosegretario Costa, che sarà capolista di Noi Moderati in Liguria", le parole del presidente della Liguria Toti in un video postato sui social. / Fb Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev