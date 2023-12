Toti: "Concordi con Lombardia sul tema dell'autonomia"

(Agenzia Vista) Milano, 18 dicembre 2023 “Abbiamo collaborato in molto serio e drammatico per il Covid, continuano a collaborare: eravamo a Torino al festival delle Regioni per darci progetti comuni e sul tema dell’Autonomia che ci vede convinti e concordi. Pretende anche una collaborazione sempre più integrata tra le Regioni”, ha spiegato il governatore della Liguria Toti a margine del “Patto dell’Amicizia” tra la Regione ligure e la Regione Lombardia a Milano, alla presenza del presidente Fontana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev