Toti: "Bisogna rendere il Servizio Sanitario Nazionale più competitivo"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Forse che le opposizioni si sono finalmente accorte che in Italia la programmazione degli ultimi vent'anni, più della metà dei quali da loro governati, con tutti i Ministri dell'Università ha sbagliato la programmazione dei medici e degli specializzati? Me ne ero accorto anch'io, in tutta franchezza. Occorrerà ovviamente cambiare le regole all'interno del servizio pubblico per renderlo più competitivo col privato. Bisogna utilizzare i 3 miliardi di euro immessi dal Governo per incentivare chi lavora nel pubblico, per riportare un po' di merito all'interno del pubblico e soprattutto aprire quel numero chiuso dell'università. Questo che non ci consentirà ovviamente un beneficio oggi, ma ci fa almeno sperare in un beneficio tra qualche anno" lo ha detto il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti. Courtesy: Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev