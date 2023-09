Toti al Salone Nautico di Genova: "In quartiere Waterfront di Levante, esempio per il Paese"

(Agenzia Vista) Genova, 23 settembre 2023 "Non credo sia un caso la sua visita, perché noi oggi qui celebriamo in qualche modo tante cose importanti: un Salone che qualche anno fa non era scontato fosse in questa salute oggi e qualche anno fa il salone non aveva intorno la livrea di lusso di un quartiere fiore all'occhiello nel Mediterraneo, un esempio di come costruire il nostro futuro grazie al lavoro sinergico fatto dalle pubbliche amministrazioni insieme a una classe imprenditoriale tra le migliori del mondo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, oggi al Salone Nautico di Genova. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev