Torna Eicma, il salone delle due ruote alla Fiera di Milano. Lo speciale

(Agenzia Vista) Milano, 27 agosto 2021 Torna dopo un anno di assenza la 78esima edizione di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 23 al 28 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Durante la conferenza stampa il presidente Pietro Meda ha commentato: "Eicma è passione. Il presidnete Meda ha così commentato: “La vera novità è che sarà un’esposizione fisica, noi ci siamo. Cureremo ogni minimo aspetto della sicurezza per non avere nessun tipo di problema”. "L’evento di quest’anno darà sfogo alla passione della gente per le due ruote”. Ha dichiarato l'amministratore delegato Paolo Magri nel suo intervento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev