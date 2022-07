Toninelli: "Finito il campo largo? Evviva. Senza il Pd siamo più liberi e forti"

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2022 "Non c'è più il campo largo? Evviva. Siamo finalmente liberi. Abbiamo visto quanto il M5S abbia perso in forza propulsiva e in progetti e leggi con l'alleanza con il Pd. Il Pd ora parla di salario minimo ma quando era con noi c'era la legge depositata in commissione e mica la spingevano" così il senatore ed ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev