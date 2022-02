Toninelli: "Elezione Mattarella non è un successo, ma M5s ha evitato Berlusconi, Casini e Draghi"

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2022 "L'elezione del Presidente Mattarella non è un successo per nessuno, ma grazie al M5s abbiamo evitato di avere Berlusconi, Casellati, Casini e lo stesso Draghi a rivestire la figura di sovrano assoluto". Così Danilo Toninelli in un video sui social. Fb Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev