Toninelli e lo sfogo social: "Per tonno e salmone rincari devastanti"

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 “Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro... costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante”, ha denunciato l'ex Ministro, Danilo Toninelli, sui social. Fonte video Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev