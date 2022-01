Tomasi (Autostrade): "Prossimi mesi cruciali per ridisegnare il modo in cui ci sposteremo in futuro"

(Agenzia Vista) Milano, 17 gennaio 2022 "Open innovation è uno dei passaggi fondamentali per il piano di trasformazione dell'azienda. In questi anni abbiamo lavorato per creare un progetto industriale importante, Ci troviamo di fronte a una rivoluzione e i prossimi mesi saranno fondamentali per ridisegnare il modo in cui ci sposteremo nel futuro"; così l'amministratore delegato di Autostrade Tomasi a margine delle premiazioni per il progetto Open Innovation. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev