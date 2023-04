Tomasi (Autostrade): Dobbiamo orientare i giovani, crescita elemento fondamentale

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "La crescita è un elemento fondamentale perché dobbiamo far crescere le nostre persone. Perché i mestieri stanno cambiando e quindi abbiamo la necessità di far crescere una popolazione che lavora all'interno delle nostre aziende per cambiare i nostri mestieri. Dobbiamo raggiungere i giovani", le parole dell'Ad di Autostrade per l'Italia Tomasi a Elis per la presentazione di Distretto Italia nel semestre di Presidenza di Autostrade per l'Italia. / Youtube Elis Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev