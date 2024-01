Tomasi (Aspi): "Importante collaborazione tra ministero e Distretto Italia su orientamento giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 Abbiamo avviato una collaborazione estremamente importante con il ministero dell'Istruzione sull'orientamento dei giovani. "In Distretto Italia ci sono più di 54 grandi aziende che stanno collaborando da più di un anno per formare le professioni del futuro e dei lavori manuali". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, a margine dell'incontro al Campus Elis di Roma tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e i rappresentanti delle aziende che aderiscono al progetto Distretto Italia. "L'indirizzamento sulla scuole professionali può essere un valore per i nostri giovani", ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev