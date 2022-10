Tomasi (Aspi): "Con presidenza consorzio Elis ci assumiamo impegno ambizioso"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "E' un impegno ambizioso, vogliamo lavorare su tre direttrici temporali, nel breve, medio e lungo termine per formare le competenze necessarie. I numeri che abbiamo oggi impressionano, il numero dei ragazzi che oggi non studia e non cerca lavoro è di circa tre milioni, un numero troppo alto", le parole di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, a margine del convegno per inaugurare la sua presidenza al nuovo Semestre di Presidenza del Consorzio di aziende ELIS. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev