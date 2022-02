Tom Holland con Totti e Gualtieri al Campidoglio: "Posto incredibile, dovreste esserne orgogliosi"

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "Tom Holland incontra Francesco Totti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sul Campidoglio. L'attore inglese sta girando un film nella Capitale. “Quello è il mio ufficio", dice il sindaco indicando la finestra capitolina. “Wow, davvero è il suo ufficio?”, risponde Holland meravigliato, che non risparmia i propri complimenti per la città: “È un posto incredibile. Non sono mai stato in un luogo del genere, dovreste esserne orgogliosi” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev