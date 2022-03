"Together for peace" al derby romano. Immobile: "Coglieremo occasione per sensibilizzare"

(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo Le parole del capitano della Lazio Ciro Immobile alla presentazione in Campidoglio dell'iniziativa "Together for peace" in sostegno alla popolazione ucraina in occasione del derby della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev