Timmermans: "Vedo ottimismo nella società italiana"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 agosto 2021 "Per la prima volta, dopo tanti anni, vedo un certo ottimismo nella società italiana. Non dobbiamo perdere questo sentimento. Ne abbiamo bisogno perchè dobbiamo essere sicuri che possiamo fare questo cambiamento. Questo ottimismo lo dà anche a me". A dirlo è Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, intervenendo in collegamento video alla Festa nazionale dell'Unità. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev