Timmermans: "Transizione ecologica costerà meno di lasciare le cose come sono"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 agosto 2021 "Se non facciamo niente, ci costerà comunque di più degli investimenti per la transizione ecologica. Dobbiamo assicurare che il cambiamento sia fatto in modo solidale". Così Frans Timmermans, vice presidente esecutivo della Commissione Europea, in collegamento con la Festa dell'Unità di Bologna. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev