Test ingresso, Tortorella (Consulcesi): "Medici del futuro siano per merito, non per fortuna"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2022 "È inaccettabile che sia la fortuna a determinare il destino di questi giovani studenti e, di conseguenza, il destino del nostro prezioso Servizio sanitario nazionale”, commenta così Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi, in vista dei test di ingresso alla Facoltà di Medicina, da poco iniziati in tutta Italia. Consulcesi punta su una originale iniziativa “antisfiga” per sensibilizzare e portare l’attenzione sulla necessità di rivedere il processo di selezione dei nostri futuri medici. Flash mob ma anche t-shirt e altri gadget scaramantici per esorcizzare la cabala che ad oggi rappresenta il fattore predominante del risultato della prova. “Noi di Consulcesi saremo al loro fianco, - prosegue Tortorella, - vigileremo sul corretto svolgimento delle prove e faremo in modo che sia premiato il merito”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev