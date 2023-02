Terrorismo, Meloni: "Niente patti con chi minaccia Stato"

(Agenzia Vista) Milano, 07 febbraio 2023 "Uno stato serio non deve scendere a patti con chi lo minaccia e questo vale per mafia ieri e anarchici oggi". A dirlo è il premier Giorgia Meloni al termine di un incontro in Prefettura a Milano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev