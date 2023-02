Terremoto Turchia, Tajani: “Pronta a partire una squadra della protezione civile appena avremo ok”

(Agenzia Vista) Roma 06 febbraio 2023 “Questa mattina ho chiamato il Ministro degli Esteri turco, per esprimergli la solidarietà del nostro paese, la disponibilità della nostra protezione civile a fare tutto ciò che fosse necessario. Già è pronta una squadra, appena ci sarà l’ok, partirà in sintonia con la protezione civile europea. Ho anche chiamato la nostra ambasciata a Beirut, dove c’è l’incaricato d’affari che segue la Siria, ho parlato anche con il Nunzio apostolico in Siria per chiedere della situazione, che purtroppo è drammatica, ci sono 1300-1400 morti, già segnalati. Una situazione veramente triste, noi siamo vicini al popolo turco e al popolo siriano e alle famiglie delle vittime. L’Italia farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare quelle popolazioni, anche perché sappiamo cosa significa dover affrontare un post sisma. Daremo tutto il nostro sostegno non solo di amicizia ma anche operativo con la nostra protezione civile ”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, entrando a Palazzo Chigi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev