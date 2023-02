Terremoto Turchia, Tajani: "Ancora nessuna notizia di Angelo Zen"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2023 "Abbiamo mandato una squadra specializzata in Turchia "per cercare di individuare Angelo Zen, che non risponde all'appello. Non è stato trovato tra le vittime, quindi non sappiamo che fine abbia fatto. Continuano le ricerche". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev