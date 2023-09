Terremoto Marocco, Metsola: Europa pronta a dare aiuto, è stata catastrofe

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2023 "Cari colleghi, due giorni fa c'è stata la nuova tragica catastrofe in Marocco, dove un terremoto ha ucciso migliaia di persone e ne ha ferite tantissime altre. Le scene sono orribili, con numerosi feriti e molti senzatetto. Ho scritto al presidente del Parlamento marocchino per esprimere la nostra più profonda solidarietà e per sottolineare che dopo la tragedia indescrivibile, l'Europa è pronta a portare il proprio aiuto", le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev