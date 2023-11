Terna presenta la seconda edizione del Master Tyrrhenian Lab a Salerno, lo speciale

(Agenzia Vista) Salerno, 15 novembre 2023 È partita la seconda edizione del Master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L'inaugurazione del Master è avvenuta in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Salerno presenti il Presidente di Terna, Igor De Biasio e il Rettore dell'Università, Prof. Vincenzo Loia, a Cagliari il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonchè Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab Francesco Del Pizzo e il Rettore dell'Università Prof. Francesco Mola e, infine, a Palermo la Direttrice People Organization & Change di Terna Emilia Rio e il Rettore dell'Università Prof. Massimo Midiri. "Il Tyrrhenian Lab conferma il ruolo che Terna svolge per il Paese, guidare la transizione energetica attraverso investimenti mirati alla crescita infrastrutturale e allo sviluppo di competenze di eccellenza. Considerato l'attuale contesto, è di vitale importanza puntare su giovani pronti a intercettare i cambiamenti in corso, le nuove sfide e le enormi opportunità che le tecnologie digitali innovative offrono nel settore dell'energia", ha dichiarato Igor De Biasio, Presidente di Terna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev