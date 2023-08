Taxi, Urso: 20% di licenze in più e possibilità della doppia guida

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2023 "Per quanto riguarda i taxi dobbiamo rispondere a un incremento del mercato, dovuto ovviamente all'aumento del flusso di turisti e del traffico internazionale nel nostro Paese e anche ad alcuni eventi straordinari che sono già in programma, a cominciare dal Giubileo del 2025. Per questo un pacchetto di misure che hanno come principio la semplificazione, la sburocratizzazione, l'accelerazione delle procedure, per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze. La prima misura e quella che sempre indica la doppia guida per cui sarà possibile farlo con la semplice comunicazione, poi i comuni metropolitani, i Comuni capoluogo di regione e quelli che sono sede di aeroporti internazionali possono rilasciare il 20% di licenze in più con concorsi straordinari. La terza misura riguarda le licenze temporanee", le parole del ministro Urso nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev