Taxi, Salvini: "Nessun Comune ha pubblicato bandi per incrementare licenze"

(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2023 "Per quanto riguarda la carenza di taxi, "abbiamo dato la possibilità ai Comuni di aumentare fino al 20 per cento le licenze", ma "nessuno di questi ha pubblicato bandi per licenze incrementali". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una interrogazione sulle iniziative in relazione alle carenze del servizio di trasporto taxi nelle principali città italiane. "A questo punto - ha proseguito - spetta ai sindaci: coloro che che ritengono che le loro città abbiano bisogno di più taxi, possono emettere il bando, non ci sono più scuse". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev