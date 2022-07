Tassisti incatenati a Palazzo Chigi: Governo riceve Ceo di multinazionale che elude regole, non noi

(Agenzia Vista) Roma 13 luglio 2022 “Siamo qui da 24 ore incatenati davanti Palazzo Chigi per chiedere un incontro a questo Governo che non ci ha ricevuto per mesi, ricevendo invece un CEO di una multinazionale famosa nel mondo per l’elusione delle regole e lo sfruttamento del lavoro. Sembra che abbiano fatto una attività di lobbying, oliando in molti Paesi europei e mondiali le ruote del sistema”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Jakhnagiev