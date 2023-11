Targa per caduti Nassiriya alla Camera, Fontana: "Esempio vittime non sarà mai dimenticato"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 "In questo solenne momento mi stringo innanzitutto ai familiari dei caduti di Nassirya. Nulla potrà mai alleviare il loro dolore, nulla potrà mai ripagarli per le vite spezzate dei loro cari. Questa targa rappresenta la consapevolezza che lo Stato, la casa comune degli italiani, non li abbandonerà mai e che mai si stancherà di ribadire con forza la propria gratitudine e riconoscenza nei confronti di questi eroi". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo durante la deposizione della targa in Commissione Difesa della Camera in ricordo delle 19 vittime italiane della strage di Nassiriya, avvenuta in Iraq, il 12 novembre 2003. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev