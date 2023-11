Targa caduti Nassirya Camera, Marco Intravaia: Dietro ogni vittima c'è un uomo, un padre, un figlio

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 Una targa in onore dei 19 italiani caduti nella strage di Nassiriya. Così la Camera dei deputati ricorda i militari e civili che "persero la vita per la pace e la giustizia tra i popoli" nel 20esimo anniversario della strage terroristica. La targa è stata deposta, questo pomeriggio, nell'aula della Commissione Difesa di Montecitorio. Marco Intravaia, figlio di una delle vittime, ha ribadito che i morti di Nassiriya "meritano la medaglia d'oro al Valor militare", manifestando "gratitudine" al ministro della Difesa Guido Crosetto che ha avanzato una proposta in tal senso."Dietro ogni vittima c'è un uomo, un padre, un figlio, un marito", ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev