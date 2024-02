Tajani: "Von der Leyen in pole position come futuro presidente Commissione Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "A livello europeo, da trent'anni, siamo parte di famiglie politiche diverse, non c'è nessun accordo elettorale che imponga a Forza Italia, alla Lega e a Fratelli d'Italia di far parte dello stesso gruppo politico. Siamo partiti diversi in Europa: per le elezioni al Parlamento europeo si corre con il sistema proporzionale . Al Congresso di Bucarest eleggeremo il nostro candidato presidente della Commissione Europea, che probabilmente sarà il futuro presidente della Commissione Europea, perché il Ppe vincerà le elezioni. Mi sembra che Ursula von der Leyen sia in pole position e se sarà la candidata presidente della Commissione Europea del Ppe, noi la voteremo. Anche perché si è dimostrata molto aperta ai bisogni del nostro Paese” lo ha detto il ministro Tajani a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev