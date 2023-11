Tajani: "Tutela ambientale non è la distruzione di industria, agricoltura e persona"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2023 “La tutela dell'ambiente non è la distruzione dell'industria e dell'agricoltura e della persona. Senza impresa non c'è lavoro, abbiamo dovere come legislatori e forze di governo di dare norme che permettano di raggiungere obiettivi giusti senza compiere ingiustizie. La lotta ai cambiamenti climatici deve tenere conto anche dei problemi sociali. Se si uccide l'impresa, si uccide il lavoro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev