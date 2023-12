Tajani: "Sul Patto di Stabilità dobbiamo decidere se avere una visione rigorista o solidale"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "E' giusto fare giusto fare una battaglia sul Patto di Stabilità e Crescita. O abbiamo una visione rigorista o una visione solidale, che comporta una graduale riduzione del debito pubblico. Ci tanti interessi sul deficit, noi dobbiamo fare in modo che anche per lo Stato si riduca il costo del denaro. Se si ridurranno i tassi, come noi riteniamo che sia giusto avvenga, avremo anche la possibilità di rientrare più rapidamente dal debito. E' una questione di tempi e contenuti. Per esempio le spese per la guerra in Ucraina o per il green deal dovrebbero essere scomputate dal rapporto deficit-Pil, perché non sono frutto di politiche assistenziali dello Stato. Si tratta di scelte a livello europeo, su cui dovrebbero essere tolti tutti gli itneressi. Penso che l'accordo si potrà trovare, trovando compromessi tra interessi di Paesi che hanno economie diverse" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'assemblea invernale di Confragricoltura presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev